Balıkesir'de öğrenciler koreografiyle Gazze'ye destek verdi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilkokul öğrencileri Gazze'ye destek amaçlı koreografi yaptı.
Okul bahçesinde toplanan Atatürk İlkokulu öğrencileri, "Gazze" yazısı oluşturdu.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde düzenlenen etkinlik dronla da kayıt altına alındı.
Öğrencilerin Filistin'e destek sloganları atarak ellerindeki bayrakları dalgalandırdı.
