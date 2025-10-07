Balıkesir'de asayiş

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 225 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Bir haftada 23 düzensiz göçmen yakalandı

Kente son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Edremit, Balya ve Ayvalık ilçelerinde toplam 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 16 Somali, 2 Filistin, 2 Senegal, 2 Sudan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 23 düzensiz göçmen yakalandı.