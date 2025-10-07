Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Polonya, İtalya ve Portekiz'den eğitimciler Balıkesir'de

        Karesi Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'nun ortağı olduğu "Eğitimde Dâhil Etme ve Çeşitlilik İçin Etkili Kültür Geliştirme Projesi" kapsamında Polonya, İtalya ve Portekiz'den gelen proje ortağı öğretmenler, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'i ziyaret etti.

        Giriş: 07.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:50
        Polonya, İtalya ve Portekiz'den eğitimciler Balıkesir'de
        Karesi Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'nun ortağı olduğu “Eğitimde Dâhil Etme ve Çeşitlilik İçin Etkili Kültür Geliştirme Projesi” kapsamında Polonya, İtalya ve Portekiz'den gelen proje ortağı öğretmenler, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'i ziyaret etti.

        Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Balıkesir'in uluslararası projelerde aktif rol almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, Erasmus+ programının kültürlerarası anlayışı, deneyim paylaşımını ve kapsayıcı eğitim yaklaşımlarını güçlendirdiğini belirterek "Bu tür projeler yalnızca eğitim kurumlarımız için değil, ilimizdeki eğitim kültürünün gelişimi için de önemli bir fırsattır." dedi.

        Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ programı kapsamında desteklenen proje; Polonya, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den dört okulun ortaklığında uygulanıyor. 01 Mart 2025 – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında sürecek olan proje, 60 bin Avro bütçeyle yürütülüyor. Proje, öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik konularında farkındalığı artırmayı, bu doğrultuda daha etkili bir eğitim kültürü geliştirmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

