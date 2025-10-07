Balıkesir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Balıkesir'de otomobilin kara yolundan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 10 AP 535 plakalı araç, Bigadiç kara yolu Çömlekçi mevkisinde, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
