        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'de otomobilin kara yolundan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:11
        Balıkesir'de otomobilin kara yolundan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

        N.K. idaresindeki 10 AP 535 plakalı araç, Bigadiç kara yolu Çömlekçi mevkisinde, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

        Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

