Balıkesir'de öğrenciler Filistin'e destek mesajları verdi

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, sınıflarda ve okul bahçelerinde bir araya gelerek Filistin halkına desteklerini dile getirdi. Etkinliklerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, dualar edildi, şiirler okundu ve marşlar seslendirildi.

