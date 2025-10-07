Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de öğrenciler Filistin'e destek mesajları verdi

        Balıkesir'deki okullarda eş zamanlı olarak Filistin'e destek amaçlı etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:48
        Balıkesir'de öğrenciler Filistin'e destek mesajları verdi
        Balıkesir'deki okullarda eş zamanlı olarak Filistin'e destek amaçlı etkinlikler gerçekleştirildi.

        Etkinlikler kapsamında öğrenciler, sınıflarda ve okul bahçelerinde bir araya gelerek Filistin halkına desteklerini dile getirdi. Etkinliklerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, dualar edildi, şiirler okundu ve marşlar seslendirildi.

        Filistin temalı resim sergilerinin açıldığı programlarda kısa film gösterimleri yapıldı.

        Etkinliklerde, öğrenciler barış, adalet ve insanlık değerleri etrafında birlik mesajı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

