Balıkesir'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yürütülen çalışmanın ardından takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu. Ekipler, araçta narkotik köpeği desteğiyle detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagajında bulunan evcil hayvan taşıma çantası içerisindeki saklama kabına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde evcil hayvan taşıma çantasına gizlenmiş 2 kilo 302 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

