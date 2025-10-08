Habertürk
        Edremit'te 38. Ahilik Haftası kutlandı

        Edremit'te 38. Ahilik Haftası kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 38. Ahilik Haftası kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:58
        Edremit'te 38. Ahilik Haftası kutlandı
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 38. Ahilik Haftası kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.

        Ahilik Haftası etkinlikleri, Altınoluk ve Akçay mahallelerinde düzenlenen lokma hayrıyla başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından esnaf odaları başkanları, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kutlamalar kapsamında, Şehit Hamdibey Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlardan oluşan kortej, bando eşliğinde Türk bayrağı taşıyarak Yılmaz Akpınar, Menderes ve Azerbaycan bulvarlarını geçerek törenin yapılacağı Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ne ulaştı.

        Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Edremit Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Yüksel Kaplan birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından törende Ahilik gelenekleri canlandırıldı.

        Edremit Çıraklık Eğitim Merkezi'nden mezun olanlar, Ahilik yemini etti.

        Daha sonra, Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu tarafından mesleki eğitimde başarılı olan öğrencilere Ahilik geleneğinin önemli bir aşaması olan şed kuşatma töreni düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

