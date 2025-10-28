Balıkesir'de yol kenarındaki su deposuna çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'de yol kenarındaki beton su deposuna çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karakol mevkisinde, Doğukan Ş. idaresindeki 35 CAL 190 plakalı panelvan bariyerleri aşarak yol kenarındaki beton su deposuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye sevk edildi.
Doğukan Ş. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Doğukan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta bulunan İlkay Arslan (31) ve Tolga Fincan'ın (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.
