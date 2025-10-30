Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde toplanan yeşil zeytinler, taş veya ahşap takoz kullanılarak kırıldıktan sonra "kırma zeytin" olarak sofralarda yerini alıyor.

Edremit Körfezi'ndeki zeytin ağaçların dallarından toplanan işlenmemiş yeşil kırmalık zeytin, evlerde ya da işletmelerde ahşap veya taş takozlarla kırılıyor.

Kırılan zeytinler, bir bidona konulup üzerine suyu eklendikten sonra 15 gün bekletiliyor. Daha sonra "kırma zeytin" tuzlanıp, limon veya limon tuzu atılarak yemeye hazır hale getiriliyor.

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve zeytin üreticisi Mustafa Kürlek, AA muhabirine, yağmurun ardından kalitesi artan zeytinlerin sofralık üretime imkan tanıdığını belirtti.

Yeşil zeytinleri dalından sıyırıp taze "kırma zeytin" yaptıklarını anlatan Kürlek, "Kırma zeytin tadıyla bambaşkadır. Biz, Ayvalıklılar özellikle kırma zeytini çok severiz." diye konuştu.