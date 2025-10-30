Habertürk
        Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı

        Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı

        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde toplanan yeşil zeytinler, taş veya ahşap takoz kullanılarak kırıldıktan sonra "kırma zeytin" olarak sofralarda yerini alıyor.

        Giriş: 30.10.2025 - 10:39 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:39
        Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı
        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde toplanan yeşil zeytinler, taş veya ahşap takoz kullanılarak kırıldıktan sonra "kırma zeytin" olarak sofralarda yerini alıyor.

        Edremit Körfezi'ndeki zeytin ağaçların dallarından toplanan işlenmemiş yeşil kırmalık zeytin, evlerde ya da işletmelerde ahşap veya taş takozlarla kırılıyor.

        Kırılan zeytinler, bir bidona konulup üzerine suyu eklendikten sonra 15 gün bekletiliyor. Daha sonra "kırma zeytin" tuzlanıp, limon veya limon tuzu atılarak yemeye hazır hale getiriliyor.

        Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve zeytin üreticisi Mustafa Kürlek, AA muhabirine, yağmurun ardından kalitesi artan zeytinlerin sofralık üretime imkan tanıdığını belirtti.

        Yeşil zeytinleri dalından sıyırıp taze "kırma zeytin" yaptıklarını anlatan Kürlek, "Kırma zeytin tadıyla bambaşkadır. Biz, Ayvalıklılar özellikle kırma zeytini çok severiz." diye konuştu.

        Kürlek, kırma zeytinin hafif meyvemsi acılığının bulunduğuna değinerek, bu acılığın ürünü daha faydalı kıldığını ifade etti.

        Mustafa Kürlek, bölgede üretilen zeytinin yüzde 80'inin zeytinyağına ayrıldığını, kalan kısmın ise sofralık olarak tüketildiğini bildirdi.

        Bahçesinden topladığı zeytinleri semt pazarlarına getirerek satan üretici Birsen Çelik, Kaz Dağları'nın çam havasının zeytinlerine özel bir lezzet kattığını dile getirdi.

        Çelik, kırma zeytin yapımında geleneksel taşla kırma yöntemini kullandıklarını belirterek, zeytinlerin tuzlu suda ıslatılıp sarardıktan sonra süzülüp, limon gibi malzemelerle yeniden tatlandırılarak tüketime hazır hale getirildiğini söyledi.

