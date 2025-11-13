Habertürk
        Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı.

        Giriş: 13.11.2025 - 20:07 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:07
        Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı
        Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı.

        Gönen Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nda 230 firmanın katıldığı fuarda tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve otomotiv fuarı, tarım teknolojileri, traktör, seracılık, hayvancılık, tohum, fidan, gübre, sulama teknolojileri, meyvecilik, soğutma, havalandırma, depolama sistemleri, otomotiv ve sanayi ürünleri sergilendi.

        Katılımcılara Gönen'de yetiştirilen baldo pirincinden yapılmış pilav, ikram edildi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı ile diğer ilgililer, fuardaki stantları ziyaret edip bilgi aldı.

        Fuar, 16 Kasım'a kadar açık kalacak.

