Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
T.T. idaresindeki 45 AJA 702 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi üzerinde Mavi Ada Sitesi yakınlarında B.D. yönetimindeki 34 VT 7443 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan K.A. yaralandı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
