Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit Körfezi Vanlılar Derneği, 80 öğrenciye burs veriyor

        Merkezi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Edremit Körfezi Vanlılar Derneğinin 80 üniversite öğrencisine burs verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit Körfezi Vanlılar Derneği, 80 öğrenciye burs veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merkezi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Edremit Körfezi Vanlılar Derneğinin 80 üniversite öğrencisine burs verdiği bildirildi.

        Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Evren, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğuna dikkati çekti.

        Derneğin, bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip çözüme dönük projeler üretme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Evren şunları söyledi:

        "Üniversite öğrencilerine yönelik burs programımızı her yıl daha da güçlendiriyoruz. Bugün 80 öğrencimizin iki aylık burs ödemelerini tamamlamış bulunuyoruz. Bu başarının arkasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve yönetim ekibimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz."

        Evren, burs programının yalnızca maddi bir katkı değil, aynı zamanda öğrencilerin akademik gelişimleri, sosyal yaşamları ve geleceğe hazırlanmaları açısından stratejik bir yatırım olduğunu bildirdi.

        Öğrenci başına aylık yatan bursun 2'şer bin lira olduğu açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri tamamlandı
        Arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri tamamlandı
        Balıkesirspor'a altyapıdan takviye
        Balıkesirspor'a altyapıdan takviye
        Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'nden bölge çapında örnek eğitim hamlesi
        Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'nden bölge çapında örnek eğitim hamlesi
        Balıkesirspor'da alt yaş kategorilerinden 9 futbolcu A takıma alındı
        Balıkesirspor'da alt yaş kategorilerinden 9 futbolcu A takıma alındı
        Başkan Akın: "Balıkesir'i sporun merkezi yapacağız" Amatör spor kulüplerine...
        Başkan Akın: "Balıkesir'i sporun merkezi yapacağız" Amatör spor kulüplerine...
        Edremit'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Edremit'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı