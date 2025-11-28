Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de seyir halindeki karton yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki karton yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 00:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:05
        K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 plakalı çekici ve 59 ALC 262 plakalı dorse, Balıkesir-Bandırma kara yolu Susurluk Kepekler Mahallesi mevkisinde alev aldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, dorsenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

