Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara-Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30 kalkışlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.

