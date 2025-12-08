Balıkesir'de inşaat işçisi kılığında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisine inşaat işçisi görünümü vererek yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği ekipleri, otobüs terminalinde durumundan şüphelendikleri P.E'nin (43) üzerinde ve çantasında arama yaptı.
Ekipler, kıyafetiyle kendisine inşaat işçisi görünümü veren P.E'nin çantasında yaptığı aramalarda strafor içine gizlenmiş vaziyette, 3 paket halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Zanlı P. E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
