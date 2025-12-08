Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de inşaat işçisi kılığında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisine inşaat işçisi görünümü vererek yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de inşaat işçisi kılığında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisine inşaat işçisi görünümü vererek yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği ekipleri, otobüs terminalinde durumundan şüphelendikleri P.E'nin (43) üzerinde ve çantasında arama yaptı.

        Ekipler, kıyafetiyle kendisine inşaat işçisi görünümü veren P.E'nin çantasında yaptığı aramalarda strafor içine gizlenmiş vaziyette, 3 paket halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

        Zanlı P. E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 5 çocuk yaralandı
        16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 5 çocuk yaralandı
        Balıkesir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yara...
        Balıkesir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yara...
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Balıkesirspor: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Balıkesirspor: 1-0
        Büyükşehir Belediyesi vatandaşları spora teşvik ediyor
        Büyükşehir Belediyesi vatandaşları spora teşvik ediyor
        Susurluk'ta otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
        Susurluk'ta otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
        Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı