Balıkesir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobilde sıkışan F.G'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Ş.E. ve hafif ticari araçta bulunan F.Z.Ü'nün kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları öğrenildi.

