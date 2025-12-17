Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        DSİ'nin Karesi Ortaca Mahallesi'ndeki taşkın riski azaltma çalışması sürüyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik Karesi ilçesinde hayata geçirilen proje devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ'nin Karesi Ortaca Mahallesi'ndeki taşkın riski azaltma çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik Karesi ilçesinde hayata geçirilen proje devam ediyor.

        DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ortaca Mahallesi'nde taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirtti.

        Taşkın koruma tesisleriyle riskleri azaltarak vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına aldıklarını kaydeden Balta, "Oluşabilecek taşkınlardan korunma ve daha güzel bir çevre için taşkın tesislerimizin temizlik faaliyetlerine dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir. Bu proje, yalnızca taşkın riskini ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin altyapısına, çevre düzenine ve yaşam kalitesine de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Balta, projede 1018 metre beton duvar ve 4 yol geçiş yapısı imalatının yapımının sürdüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!

        Benzer Haberler

        Bandırma'da yolda fenalaşan yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Bandırma'da yolda fenalaşan yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Dur levhasına uymadı, kavşakta kaza: 1 yaralı
        Dur levhasına uymadı, kavşakta kaza: 1 yaralı
        Oleolog Dr. Kıvrak: "Erken ve olgun hasat zeytinyağları farklı içeriklere s...
        Oleolog Dr. Kıvrak: "Erken ve olgun hasat zeytinyağları farklı içeriklere s...
        Evinin çatısında çalışırken aşağıya düştü
        Evinin çatısında çalışırken aşağıya düştü
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu Manyas'ı ziyaret etti
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu Manyas'ı ziyaret etti
        Şampiyon voleybolculardan Kaymakam Odabaş'a ziyaret
        Şampiyon voleybolculardan Kaymakam Odabaş'a ziyaret