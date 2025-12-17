DSİ'nin Karesi Ortaca Mahallesi'ndeki taşkın riski azaltma çalışması sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik Karesi ilçesinde hayata geçirilen proje devam ediyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ortaca Mahallesi'nde taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirtti.

Taşkın koruma tesisleriyle riskleri azaltarak vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına aldıklarını kaydeden Balta, "Oluşabilecek taşkınlardan korunma ve daha güzel bir çevre için taşkın tesislerimizin temizlik faaliyetlerine dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir. Bu proje, yalnızca taşkın riskini ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin altyapısına, çevre düzenine ve yaşam kalitesine de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.