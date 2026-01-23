Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de itfaiye yanan binanın dışındaki Türk bayraklarını zarar görmemesi için topladı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde ev yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın dış cephesindeki Türk bayraklarını zarar görmemesi için topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:25
        Alınan bilgiye göre, Vicdaniye Mahallesi 2. Başpınar Sokağı'ndaki 2 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden ekipler, binanın dış cephesine asılı Türk bayraklarını zarar görmemesi için toplayıp itfaiye aracına koydu.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

