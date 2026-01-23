Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de kendisini "emniyet müdürü" olarak tanıtıp şantaj yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kendisini "emniyet müdürü" olarak tanıtarak iş insanlarına şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:03
        Balıkesir'de kendisini "emniyet müdürü" olarak tanıtıp şantaj yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kendisini "emniyet müdürü" olarak tanıtarak iş insanlarına şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2008 yılında emniyet amiri rütbesindeyken ihraç edilen M.E'nin, ilçede faaliyet gösteren iş insanları M.E. ve S.E'ye şantaj yaparak para istediğini tespit etti.

        Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, zanlıyı takibe aldı.

        Kendisini halen aktif görevde bir "emniyet müdürü" gibi tanıtan M.E, mağdur iş insanlarından S.E'den seri numaraları önceden alınmış bir miktar para ve altınları teslim aldığı sırada polislerce suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

