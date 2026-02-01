Bandırmaspor-Vanspor FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 2-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "İkinci golü daha erken bulabilirdik fakat son dakikalarda bulduk ve maçı kazandık." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.





Müsabakanın ilk yarısında buldukları pozisyonları yeterince değerlendiremediklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:



"Havanın olumsuzluğu nedeniyle penaltı pozisyonunda topun hareket etmesi ve kalecimizin kurtarması bizim bugün şansımız oldu. İkinci yarı rakibimiz 10 kişi kaldı fakat bugün oynamaktan ziyade iyi mücadele etmek ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek daha önemliydi. Maçın gidişatına baktığımızda top rakibimizde daha fazla kaldı fakat çok gol pozisyonu vermedik. İkinci golü daha erken bulabilirdik fakat son dakikalarda bulduk ve maçı kazandık. İnşallah bunun devamı gelir. Bugün sezon başından beri seyircimiz belki ilk defa bu kadar coşkulu ve ilk defa fazlaydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu takımın sezon sonuna kadar hep yanında olsunlar."











- İmaj Altyapı Vanspor FK cephesi





İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele sergilediklerini dile getirdi.





İyi oynadıkları ve pozisyon ürettikleri bir maç olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:





"Yalnız kırmızı kart pozisyonunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu işlerde Vanspor'a karşı artık sınır aşıldı. Bu hakem işi artık bir skandal haline gelmeye başladı. Bu hakem arkadaşın bütün Vanlılar'a bir açıklama yapması lazım. O pozisyonda kırmızı kartlık ne var mesela? Bunu net bir şekilde açıklaması gerekiyor. Yoksa ne yazık ki bu onun üzerinde kalacak. Bütün Vanlılar'dan da bu pozisyonun neden kırmızı kart olduğuna dair incelenmesi ve hesabının sorulmasını rica ediyorum. Kırmızı kartı açıklasınlar boynumuz kıldan ince ama bu pozisyonda bir sıkıntı var. Futbolda üreten taraf olacağız. Uzun vadede biz kazanırız ama aklında karışıklık olan, bir şeyleri yönettiğini zanneden artık belli noktalarda örümcek bağlamış kitleler, kurumlar Türk futbolundan silinecek. Silinmesi için de ben elimden geleni yapacağım. Bu konuda da bütün futbolun paydaşlarından destek ve yardım istiyorum. Yoksa futbolu temizlemezsek bugün bize olacak, yarın size olacak. Bu iş böyle devam edecek. Yani futbolu örümcek kafalardan temizlemek zorundayız."

