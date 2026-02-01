Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.