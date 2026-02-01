Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:23
        GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

