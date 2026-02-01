Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'in Gönen ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Zeynep C. (33) idaresindeki 10 AIF 184 plakalı hafif ticari araç, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet A'ya (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nejdet A. kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nejdet A'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü Zeynep C. ise gözaltına alındı.
Bu arada kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
