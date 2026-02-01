Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:39
        Zeynep C. (33) idaresindeki 10 AIF 184 plakalı hafif ticari araç, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet A'ya (45) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nejdet A. kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Nejdet A'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü Zeynep C. ise gözaltına alındı.

        Bu arada kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

