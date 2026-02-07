Habertürk
Habertürk
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremlerin yaşandığı Sındırgı ilçesinde AFAD ve Valilik koordinesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:47
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı'da incelemelerde bulundu
        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremlerin yaşandığı Sındırgı ilçesinde AFAD ve Valilik koordinesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vali Ustaoğlu, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Sındırgı Meydanı'nda AFAD koordinasyonunda ve Balıkesir Valiliği işbirliğinde hayata geçirilen "Sındırgı Meydan Geçici Ticaret Alanı"nı ziyaret etti.

        Burada esnafla bir araya gelen Ustaoğlu, geçici ticaret alanındaki çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından Osmanlar Mahallesi'ne geçen Vali Ustaoğlu, AFAD tarafından kurulan yaşam konteynerlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Konteynerlerde ikamet eden ailelerle bir süre görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Ustaoğlu, vatandaşların yaşam koşullarını yerinde inceledi.

        Ziyaret programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.

