Bandırmaspor, Mamadou Fall'u kiralık olarak kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mamadou Fall’un geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.



Bordo-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar takıma dahil edildiği bildirildi.



Açıklamada, "Süper Lig tecrübesi, hızı ve hücum hattındaki etkili oyunuyla tanıdığımız başarılı kanat oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Mamadou Fall’a 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Bandırmaspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Fall, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de uzun süre görev yaptı.

