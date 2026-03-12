Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Böçkün'den şehitlikte açıklama

        Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Balıkesir Şehitliği'nde açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Böçkün'den şehitlikte açıklama

        Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Balıkesir Şehitliği'nde açıklamada bulundu.

        Böçkün, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlattıklarını söyledi.

        Gelecek nesillere, kahramanların hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmanın boyunlarının borcu olduğunu anlatan Böçkün, şöyle konuştu:

        "Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada. Aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Edremit'te g...
        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Edremit'te g...
        Burhaniye'de İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı...
        Burhaniye'de İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, oryantiringle vatandaşlara keyifli anlar y...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, oryantiringle vatandaşlara keyifli anlar y...
        Başkan Ertaş üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldu
        Başkan Ertaş üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldu
        İstiklâl Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlandı Mehmet Âkif'in emaneti bir...
        İstiklâl Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlandı Mehmet Âkif'in emaneti bir...
        Ayvalık'ta Duygu Dolu Tiyatro Akşamı Kültür ve sanatın başkenti Ayvalık'ta...
        Ayvalık'ta Duygu Dolu Tiyatro Akşamı Kültür ve sanatın başkenti Ayvalık'ta...