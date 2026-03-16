Bandırmaspor-Iğdır FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir maçı kazanmak için çıktıklarını söyledi.



Dengeli bir oyun oynandığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:



"Buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Ayrılmayı da çok isterdik ama bugün ikinci yarı ofansif anlamda da gerekenleri oyuncuları bir sahaya koydular, golü bulamadık. İkinci yarıda çok dengeli bir maç oldu. Artık önümüzdeki bu yarış ligin sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Bolu maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimize de başarılar diliyoruz. Gösterdikleri mücadeleden ötürü oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."









- Hikmet Karaman: "Ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz"



Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligdeki play-off sıralamasının önemine vurgu yaptı.



İlk devre duran toplarda etkili olduklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:



"İkinci yarı oynadığımız oyunu ilk yarıdaki oyunumuzun üstüne çekmemiz gerekiyor. Skordan bağımsız oyuncularımın istekleri, oyunun içinde disiplinli oynamaları çok önemli. Bir takım saha içinde şartlar ne olursa olsun birlikte hareket etmeli. Önümüzde çok kritik 7 maç kaldı. Son iki haftada kaybettiğmiz 6 puan var. Onların birinde bir 3 puan alabilseydik bugün daha farklı olabilirdi ama bütün bunlara rağmen ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz. Onun için de umutluyum. Bandırmaspor'a ve hakemlere de teşekkür ediyorum, güzel bir maç oldu."







