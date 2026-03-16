        Bandırmaspor-Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Bandırmaspor-Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir maçı kazanmak için çıktıklarını söyledi.

        Dengeli bir oyun oynandığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

        "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Ayrılmayı da çok isterdik ama bugün ikinci yarı ofansif anlamda da gerekenleri oyuncuları bir sahaya koydular, golü bulamadık. İkinci yarıda çok dengeli bir maç oldu. Artık önümüzdeki bu yarış ligin sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Bolu maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimize de başarılar diliyoruz. Gösterdikleri mücadeleden ötürü oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."




        - Hikmet Karaman: "Ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz"

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligdeki play-off sıralamasının önemine vurgu yaptı.

        İlk devre duran toplarda etkili olduklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

        "İkinci yarı oynadığımız oyunu ilk yarıdaki oyunumuzun üstüne çekmemiz gerekiyor. Skordan bağımsız oyuncularımın istekleri, oyunun içinde disiplinli oynamaları çok önemli. Bir takım saha içinde şartlar ne olursa olsun birlikte hareket etmeli. Önümüzde çok kritik 7 maç kaldı. Son iki haftada kaybettiğmiz 6 puan var. Onların birinde bir 3 puan alabilseydik bugün daha farklı olabilirdi ama bütün bunlara rağmen ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz. Onun için de umutluyum. Bandırmaspor'a ve hakemlere de teşekkür ediyorum, güzel bir maç oldu."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran füzeleri İsrail'de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu

