Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 46 Kehinde), Ndongala (Dk. 69 Badji), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Tsunami, Fofana (Dk. 76 Tunahan Ergül), Bacuna, Bruno (Dk. 69 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 87 Doğan Erdoğan), Ryan Mendes, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya, Güral Vural (Dk. 87 Ali Yaşar)
Sarı kartlar: Dk. 34 Güray Vural (Iğdır FK), Dk. 36 Hikmet Çiftçi, Dk. 45+2 Enes Aydın, Dk. 54 Kehinde (Bandırmaspor)
BALIKESİR
