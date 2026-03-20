Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. B.D. idaresindeki 16 J 0244 plakalı otomobil, Dursunbey-Kütahya kara yolunun 36. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.D. ile beraberindeki E.D, B.D. ve E.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

