Balıkesir'de pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kurtuluş Mahallesi Banyolar Caddesi 5060. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir pansiyonun ofis katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





Yangın nedeniyle pansiyonda mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



