Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 42 bin 600 sentetik hap ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde şüpheli araca düzenlenen operasyonda, 42 bin 600 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 18:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı.

        İlçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, 42 bin 600 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
