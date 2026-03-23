Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 42 bin 600 sentetik hap ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şüpheli araca düzenlenen operasyonda, 42 bin 600 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı.



İlçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, 42 bin 600 sentetik hap ele geçirildi.



Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

