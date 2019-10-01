Canbey’den Ayvalık ve Savaştepe’ye doğalgaz müjdesi

Türkiye’nin en hızlı gelişen illerinden biri olan Balıkesir’in Ayvalık ve Savaştepe ilçeleri doğalgaz programına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, “Enerji Bakanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde iki ilçemize de doğalgaz müjdesi verebiliriz. Ayvalık ve Savaştepe’ye hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında halkımıza doğalgaz hizmeti götüren AK Parti hükümeti, Balıkesir’in ilçelerine de art arda doğalgaz hizmeti getiriyor. İvrindi, Burhaniye, Edremit ve Erdek’in ardından şimdi de, Ayvalık ve Savaştepe doğalgaza kavuşuyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, “Amacımız ilimizin tamamını doğalgaz konforu ile buluşturmak. İnşallah bunun için gayret etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen Milletvekili Canbey Savaştepe’nin ve Ayvalık’ın 2020 yılı için yatırım programına alındığını söyledi. Savaştepe ilçesinin 2020 yılında doğalgaz çalışmalarının başlayacağını belirten Canbey, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı çalışmalardan Balıkesir de nasibini alıyor. Savaştepe doğalgaz hizmetine kavuşuyor. 2020 yılında başlayan çalışmaların ardından inşallah 2021 yılı içerisinde Savaştepe de doğalgazı kullanmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

Hem Türkiye’nin hem de Balıkesir’in en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ayvalık’ın da doğalgaza kavuşması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Canbey, “Ayvalık ilçemize doğalgaz getirme çalışmalarımızı 2020 yılı içerisinde başlatıyoruz. 2020 yılında detay harita ve mühendislik çalışması başlayacak. Önce güzergâh belirlenecek ve ardından da çalışmalara başlanacak. 2022 yılı içerisinde ana hat tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Bugün Türkiye’de doğalgazı aktif olarak kullananların sayısı 50 milyonun üzerinde. Türkiye’de geçtiğimiz 5 yılda, yıllık ortalama 9 bin 900 kilometre şebeke yatırımıyla doğal gaz dağıtım hattı 140 bin kilometreye çıktı ve bu neredeyse dünyanın çevresini 3,5 defa dolaşabilecek uzunluğa tekabül ediyor. Son 5 yılda doğal gaz ulaşan ilçe sayısı ise yüzde 66 arttı.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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