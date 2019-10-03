Kaçak etil alkol ve cinsel ürün satan aktara operasyon

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Balıkesir polisi sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, cinsel içerikli ürün ve ürün etiketi ele geçirdi. Polis aktar dükkanında yaptığı aramada kaçak etil alkol ve cinsel içerikli ürün yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il genelinde kaçakçılık konularıyla alakalı yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerinde yapılan kontrollerde sahte içki yapımında kullanılan 100 litre etil alkol, 163 adet cinsel içerikli ürün ve 650 adet cinsel içerikli ürün etiketi ele geçirdi. Yakalanan şahıs ile ilgili yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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