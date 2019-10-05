TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Boluspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 7. hafta müsabakasında Balıkesirspor ve Boluspor maçının ilk yarısı, Mrsic ve Hakan Arslan'ın attığı karşılıklı gollerle 11 berabere bitti.
BALIKESİR
05 Ekim 2019 Cumartesi
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