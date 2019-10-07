Balıkesir’de Dünya Kalp Günü Başhekim Yıldıran’dan ‘Kalbinizi ödüllendirin’ konferansı

Dünya Kalp Günü dolayısıyla Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde kalp hastalıkları konusunda çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Başhekim İlyas Yıldıran tarafından “Kalp sağlığının korunmasıkalbinizi ödüllendirin” konulu konferansa hastane çalışanları ve stajyer öğrenciler katıldı. Başhekim Yıldıran verdiği konferansta kalp hastalıkları, kalp hastalıklarına sebep olabilecek yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kolesterol gibi önemli risk faktörleri ve bu risk faktörlerinin nasıl azaltılacağı konularına değindi. Konferans sonunda sağlıklı hayat ile ilgili katılımcıların soruları cevaplandı. Başhekim Yıldıran yaptığı açıklamada, “Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si 17,5 milyon kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleşmiştir. Dünya genelinde bir sağlık problemi olan kalp hastalıkları, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, kişilerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu ve obezite gibi başlıca risk faktörleri, kalp hastalıklarının etken sebepleri arasında yer almaktadır. Kalp sağlığının korunması için risk faktörlerinin minimal ölçülere indirilmesi ile bu ölümlerin yüzde 80’i önlenebilmektedir” şeklinde konuştu.

BALIKESİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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