BTO'da temel ihracat eğitimi

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Bandırma Ticaret Odası üyelerine yönelik “Temel İhracat Eğitimi” Ticaret Odası Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

Bandırma Ticaret Odası (BTO) üyelerine "Temel İhracat Eğitimi" gerçekleştirildi. İhracat potansiyeline sahip üyelerin ihracata başlamasını sağlamak, aktif ihracat yapan üyelerin ise ihracatlarını arttırmak ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim kapsamında ihracat danışmanı ve eğitmeni Göksel Bulut tarafından katılımcılara, İhracatın Tarifi, Müşteri Bulma Teknikleri, Hedef Pazar Analizi, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler, Akreditifli Ödeme Şekli ve Dış Ticaret Belgeleri konularında bilgiler verildi.

İlginin yoğun olduğu eğitimler sonunda katılanlara belge takdiminde bulunuldu.

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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