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        Balıkesir'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden, aracına ateş açan 3 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafikte bir toplu taşıma aracının sürücüsünü darbeden 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:05
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        Balıkesir'de trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden, aracına ateş açan 3 kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafikte bir toplu taşıma aracının sürücüsünü darbeden 3 kişi tutuklandı.

        Altınova Mahallesi'nde, 10 YG 944 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Toplu Taşıma aracının şoförü A.G. ile 34 FMZ 277 plakalı aracın sürücüsü K.G. (23) arasında trafikte tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine K.G, aracıyla A.G. yönetimindeki aracın önünü kesti.

        Arkadaşları V.A. (21) ve O.F. (19) ile araçtan inen K.G, A.G'yi darbetti. K.G. daha sonra av tüfeğiyle A.G'nin aracına ateş etti.

        Olayın ardından kaçan K.G. ve arkadaşları, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G, V.A. ve O.F. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Olay, söz konusu toplu taşıma aracının ön tarafındaki kamerayla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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