Balıkesir'de asayiş ve huzur uygulamasında 7 zanlı yakalandı
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 91 ekipte 227 personelin katılımıyla kent genelinde mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafik ve huzur uygulamaları yapıldı.
Ekipler, 2 bin 111 kişinin bilgilerini sorguladı, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 7 zanlıyı gözaltına alarak haklarında işlem başlattı.
Çalışmalarda, 372 umuma açık yer kontrol edildi, 969 araç denetlendi. Kontrollerde, 54 araç sürücüsüne toplam 185 bin 475 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten menedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.