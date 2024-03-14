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        Balıkesir'de asayiş ve huzur uygulamasında 7 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:28
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        Balıkesir'de asayiş ve huzur uygulamasında 7 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 91 ekipte 227 personelin katılımıyla kent genelinde mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafik ve huzur uygulamaları yapıldı.

        Ekipler, 2 bin 111 kişinin bilgilerini sorguladı, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 7 zanlıyı gözaltına alarak haklarında işlem başlattı.

        Çalışmalarda, 372 umuma açık yer kontrol edildi, 969 araç denetlendi. Kontrollerde, 54 araç sürücüsüne toplam 185 bin 475 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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