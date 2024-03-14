Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Dede yadigarı işlerini büyüten kolonya üreticisi kardeşler ihracatı artırmayı hedefliyor

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dede yadigarı işlerini büyüten kolonya üreticisi kardeşler ihracatı artırmayı hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor.

        Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor.

        Dede Soyak'ın 1962'de emekli olunca aldığı toplu parayla temellerini attığı işletme, zamanla çeşit çeşit kolonya üreten fabrikaya dönüştü.

        Babalarının desteğiyle işleri büyüten iki kardeş, "Çam çiçeği", "Yaz yağmuru", "Şehr-i Banu", "Balıkesir güzeli" ve "Ayvalık nergis" gibi özel kolonyaların aralarında olduğu 50'yi aşkın çeşit üretiyor.

        İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.

        - "Nitelikli bir ürün üretmek zorundasınız"

        Kimyager Himmet Soyak, AA muhabirine, firmanın dedesinden bu yana 62 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

        Ürün portföyüne yeni nesil kokular katmaya gayret ettiklerini belirten Soyak, "Artık nitelikli ürün üretmek günümüzde çok anlamlı, sıradan bir ürün üretirseniz 'Balıkesir kolonyası' olmaktan çıkarsınız. Nitelikli bir ürün üretmek zorundasınız." değerlendirmesini yaptı.

        Kolonyalara eklenen aromaların çok önemli olduğunu, nitelikli ürün üretmek için bu işin kimyasını da bilmek gerektiğini anlatan Soyak, "Piyasada birçok ürün var. Sentetik aromalardan da yüzde 100 natürel aromalardan da bu ikisinin karışımıyla da kolonya yapabilirsiniz. Nitelikli ürün üretmek için bunun kararını sizin vermeniz gerekiyor. Bu konuda mektepli olmanın da ayrıca önemi ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        Soyak, Kovid-19 salgını sürecinde limon kolonyasına talebin çok olduğunu ancak bu dönemde kokulu kolonyaların ilgi gördüğünü dile getirdi.

        İhracat hedeflerine değinen Soyak, "Yıllık ortalama 250 ton kolonya üretiyoruz, bunun yaklaşık 25 tonunu ihraç ediyoruz. Kapasitemizi artırmak için yeni atölyeler kurduk, günden güne büyüyoruz. İlerleyen zamanlarda ihracatımızı da artırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Mesleklerinin hijyen odaklı olduğuna işaret eden Soyak, "Mesleğimizde kokulu kolonyalar ön plana çıktığı için ilerleyen süreçte parfümlü ve daha kalıcı kokulara doğru evriliyor." dedi.

        Himmet Soyak, insanların hediye etmek için güzel ambalajlı ürünleri tercih ettiğini, şişenin içindeki kolonyanın da kaliteli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Balıkesir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Balıkesir'de dolu etkili oldu
        Balıkesir'de dolu etkili oldu
        Balıkesir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de DSİ tanıtım tırında çocuklara su tasarrufuyla ilgili oyun sahn...
        Balıkesir'de DSİ tanıtım tırında çocuklara su tasarrufuyla ilgili oyun sahn...
        Ayvalık'ta 11 yıl arayla iki kez yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
        Ayvalık'ta 11 yıl arayla iki kez yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı