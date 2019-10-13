Nergizspor’dan Barış Pınarı Harekatına Türk bayraklı destek

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Balıkesir’de oynanan Nergizspor Etiborspor maçında anlamlı bir mesaj gönderildi.

Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde oynanan 1.Amatör Küme maçında Nergizspor ile Etiborspor karşı karşıya geldi. Nergizspor 45.dakikada bulduğu golün ardından oyuncular yedek kulübesine gelerek Türk bayrağını aldı. Türk bayrağını açan oyuncular asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerin yanında olduklarını dile getirdiler. Bu davranış maça gelen taraftarlar tarafında büyük alkış alırken tribünler “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla inledi.

BALIKESİR 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:41

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.