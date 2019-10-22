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Meslek lisesi müdürleri ile toplantısı yapıldı

İHA

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ile bir araya geldi.

Meslek lisesi müdürleri ile toplantısı yapıldı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ile bir araya geldi.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Balıkesir’de bin 108 okul ve kurumumuz var. Bu okul ve kurumumuz içerisinde bizim çok önemsediğimiz 69 okul ve kurum var ki bunlar mesleki ve teknik eğitim okullarımız. Çünkü bizler bu ülkenin geleceğinde mesleki ve teknik okullarımızın çok önemli olduğuna inanmaktayız. Bakanımız Ziya Selçuk’un himayelerinde yürütülen 2023 Eğitim Vizyonunda da en önemli başlıklardan biri, Mesleki ve Teknik Eğitim. Ve şu an mesleki eğitimde hem ilimizde hem de ülke genelinde adeta bir devrim yaşanıyor. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için özellikle son bir yılda atılan adımlar ve hayata geçirilen projeler meslek liselerine ilgiyi artırdı. Metalden elektroniğe, makineden bilişim teknolojilerine kadar birçok alanda gençlere ‘altın bilezik’ kazandıran meslek liselerine ilgi yeniden artmaya başladı. Geçen yıl merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24 artarak yüzde 98’e yükseldi. Okullarımız bünyesinde oluşturulan yeni atölyeler ve kurulan döner sermayelerle öğrencilerimiz kendi alanlarında en iyi şekilde yetişmekte ve bu ülkenin iş gücüne, sanayisine katkı sunmanın gururu ve mutluluğunu yaşamaktalar.
Organze sanayi bölgelerimiz ve sanayi kuruluşlarımızla ortaklaşa yürütmüş olduğumuz projelerle, Balıkesir’de meslek lisesinden mezun olan her öğrencimize iş imkanı sağlamanın gayret içerisinde olacağız. “Mesleğini seç yolunu çiz” sloganıyla çıktığımız bu yolda sizlerin de gayretleriyle çok güzel neticeler elde edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından Karesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Şenol Yılmaz tarafından “Meslek Liselerindeki Devam Devamsızlığın Önlenmesi” konulu sunum gerçekleştirildi. Devam devamsızlığın önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar, TÜBİTAK Projelerine katılım, yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler, döner sermaye kurulumları gibi gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.
Altıeylül Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ile bu okullarda görev yapan rehberlik öğretmenleri katıldı.

BALIKESİR

22 Ekim 2019 Salı

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