Güney Marmara'nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Balıkesir'in kuzey ilçelerine kuvvetli yağış, batı ilçelerine ise kar uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli fırtına bekleniyor!

Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan kuvvetli rüzgârın, Balıkesir çevrelerinde fırtına (6080 km/sa), Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve tam fırtına (80110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek olan kar yağışlarının, Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi) ilçelerinde 20 cm ve üzeri olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

BALIKESİR 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:53

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