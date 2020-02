Özel Sporcular Altıeylül'de buluştu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi bünyesindeki özel eğitim okullarında her Çarşamba günü resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan özel sporcular ve engelli bireylere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleşiyor.

Dart, okçuluk, curling branşları ile bireysel oyunlar ve temel egzersiz faaliyetleri gibi sporlarla Özel Sporcu ve Engelli bireylere spor yapma imkanı sunan ‘Mutlu Çarşamba Projesi’ ile ilgili açıklama yapan Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, 81 ilde hayata geçirmiş olduğu bu anlamlı projeyi Altıeylül’de İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde aktif ve verimli bir şekilde yürütüyoruz. Çocukların sosyalleşmesi ve normal hayata adapte olabilmesi için çok önemli bir çalışma, Özel sporcularımız ve engelli bireylerimize spor yaptırırken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmeleri için her Çarşamba günü farklı bir özel eğitim okulumuzda onlarla buluşuyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görünce bizler de daha çok mutlu oluyoruz" dedi.

Projenin amacı engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam elde etmelerini sağlamak olduğunu belirten Akan, "Deneyimli antrenör ve gençlik liderlerimizle birlikte bu projeyi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Projemiz süresince Etkinliğimizde bize desteğini esirgemeyen Özel eğitim ve uygulama okulu müdürümüze ve tüm personeline teşekkür ederiz. Tüm özel sporcularımızı ve engelli bireylerimizi aileleriyle birlikte her Çarşamba günü faaliyetlerimize bekliyoruz” dedi.

