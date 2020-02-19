Türkiye'deki 10 okul arasına girdiler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kararınca Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen "Dijital Vatandaşlık Eğitimi Destekleyenler Ağı" projesine seçilen 10 okul arasına girdi.

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen "Dijital Vatandaşlık Eğitimi Destekleyenler Ağı" ile ilgili Ulusal çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor. Dijital Vatandaşlık Eğitiminin Ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması planlanırken 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm temasında yürütülmekte olan çalışmalara destek verilecek.

Bu kapsamda Türkiye genelinde ulusal ve uluslararası çalışma ve projelere yüksek oranda katılım sağlayan, bu projelerde dijital vatandaşlık eğitimini ve önemini konu alan çalışmaları ön plana çıkaran, yabancı dil yeterliliği olan çalışma ekibi kurabilecek 10 proje okulu belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kararınca Bandırma Cumhuriyet İlkokulu projeye dahil edilen 10 okuldan biri oldu. Projenin koordinatörü olarak Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Raziye Güneş seçildi.

Proje kapsamında belirlenen okullar Dijital Vatandaşlık Eğitimi ile ilgili Avrupa Konseyi'nin belirlediği 10 etki alanından birini belirleyip belirledikleri etki alanı ile farkındalık çalışmaları yapıp illerinde yaygınlaştıracaklar. Bandırma Cumhuriyet İlkokulu Dijital Vatandaşlık Eğitimi ile ilgili Avrupa Konseyi'nin belirlediği etki alanlarından biri olan "Sağlık ve Refah" alanında farkındalık çalışmaları yapacaklar. Uygulayacakları faaliyet planlarını Okul Müdürü Mustafa Akgül ile Proje Koordinatörü Raziye Güneş Kaymakam Günhan Yazar'a sundular. Çalışmaların il genelinde yapılacağı belirtilirken önümüzdeki günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulacağı öğrenildi.

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