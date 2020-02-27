Burhaniye’de Sinan Dede türbesine bakım yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tarafından tarihi Sinan Dede türbesinin bakım onarımı yapıldı. Burhaniye’nin Kızıklı köyünde bulunan tarihi Sinan Dede türbesi Burhaniye Belediyesinin yaptığı çalışmalarla yenilendi.

Civar iller dahil her yıl binlerce kişinin hayırlar yaparak dualar ettiği Sinan Dede türbesi, bakım ve onarımdan geçirildi. Burhaniye Belediyesi tarafından ilk planda türbenin bulunduğu odanın boya ve badanasının yapıldığı çalışmalarda, daha sonra türbe dış cephe boyası yapıldı. Türbe etrafında ziyaretçiler için dinlence alanlarının da tadilatlarının yapıldığı türbe ve çevresi yenilenerek ziyaretçilere açıldı.Emir Sultanın öğrencisi olan ve 14.yy’da orta Asya Kızık Türklerinden olan Sinan Dede, İslamiyet’in yayılmasında büyük hizmetler yaptığından dolayı ‘bilge’ olarak bilinirken, ‘Ermiş’ olarak anılmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından korunması gereken Kültür varlığı olan türbe, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Etrafında Anıtlar tarafından koruma altına alınan 13.yy ve 14.yy’dan kalma servi ağaçlarının da bulunduğu türbe Belediye çalışmalarının tamamlanmasından sonra ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.