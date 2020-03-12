Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Korona Virüs kolonya satışlarını artırdı. İlçedeki marketlerde kolonya sıkıntısı başlarken, vatandaşlar kolonya satın alabilmek için mağazalar önünde kuyruklar oluşturdu.

Çin’de başlayan Korona Virüs hastalığının Türkiye’de de görüldüğü açıklanırken, vatandaşlar hastalıkta korunmak için tedbirler almaya başladı. Sıvı sabun satışlarında büyük artışlar olurken, kolonya satışları da patladı. Çok sayıda vatandaş Mağazalara akın etti. Kolonya satışlarının çok arttığını anlatan Mağaza Müdürü Ahmet Korkmaz, “Dünden beri kolonya satışlarında çok büyük artışlar oldu. Kolonyalarımız 80 derece olduğu için de çok tutuluyor. İhtiyacı karşılamaya çalışıyoruz” dedi. Kolonya almak için geldiğini anlatan Emekli Öğretmen Mehmet İpek de, “Çok panik yapmamak lazım. Ölüm oranlarını bilmek lazım. El temizliğine çok önem vermemiz gerektiği hatırlatılıyor. Bizde buna uyalım” dedi.

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