Yağmur ve Uğur'un oyuncakları adresine ulaştı Sağlık personeli annenin çocukları oyuncak istedi, Başkan Yavaş o adrese gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yağmur ve Uğur'un oyuncakları adresine ulaştı Sağlık personeli annenin çocukları oyuncak istedi, Başkan Yavaş o adrese gitti

İHA

Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabına gelen bir istek ile kendisi özel olarak ilgilendi. İzmir'de eşi sağlık çalışanı olan baba, çocuklarının Sındırgı'da olduğunu ifade ederek kendilerinden oyuncak istediklerini ancak korona virüsü nedeniyle yanlarına gidemediklerini söyleyip, belediyeden destek istedi. Başkan Yavaş ise çocukları bizzat ziyaret ederek istekleri yerine getirdi.

Yağmur ve Uğur'un oyuncakları adresine ulaştı Sağlık personeli annenin çocukları oyuncak istedi, Başkan Yavaş o adrese gitti

Balıkesir’in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabına gelen bir istek ile kendisi özel olarak ilgilendi. İzmir'de eşi sağlık çalışanı olan baba, çocuklarının Sındırgı'da olduğunu ifade ederek kendilerinden oyuncak istediklerini ancak korona virüsü nedeniyle yanlarına gidemediklerini söyleyip, belediyeden destek istedi. Başkan Yavaş ise çocukları bizzat ziyaret ederek istekleri yerine getirdi.
İzmir’de görev yapan sağlık çalışanı ailenin çocukları Sındırgı ilçesine 58 kilometre uzaklıktaki Derecikören Mahallesi'nde ikamet eden anneannelerinin yanına gelmişti. Ancak korona virüs vakasının ülkemizde de yaygınlığını arttırması üzerine yaklaşık 15 gündür annelerinin yanına dönemediler. Çocukları ise babalarından oyuncak istedi ancak, virüs dolayısı ile çocuklarının yanına gelmeye çekinen babaları Rıdvan Yılmaz Sındırgı Belediyesi’nin sosyal medya hesabına mesaj attı.
Baba Yılmaz’ın talebini Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş bizzat kendisi yerine getirdi. Anneleri sağlık çalışanı olan çocukların oyuncak isteğini yerine getirmek için 58 kilometre uzaklıktaki Derecikören Mahallesi'ne gitti. Çocukları oyuncağını vererek anne ve babalarının selamını ileten Başkan Yavaş, sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek, "Onları biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.
Başkan Yavaş sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
“Tabi Rıdvan kardeşimiz kendisi mühendis olarak İzmir'de çalışıyor eşi de sağlık personeli. 16 gün önce evlatları Derecikören Mahallesi'ne anneannesinin yanına dedesinin yanına buraya geldiler. Ama salgın hastalık yüzünden geri dönemediler. Mevcut korona virüs sebebi ile. Bize mesaj atmış Rıdvan kardeşim; 'Başkanım benim çocuklar Derecikören’de bizi de çok özlediler. Bizden oyuncak istiyorlar. Sizden ricam oraya bu oyuncakları verebilir misiniz? Özlemleri bir nebze gitsin' dediler. Bizler bugün Yağmur ve Uğur kardeşimizi çocukları sevindirebilmek maksadıyla Derecikören Mahallesi'ne geldik. Oyuncaklarıyla onları buluşturduk. Babalarının getirdiğini söyleyerek onların bir özlemini gidermiş olduk. Allah bütün çalışanlarımıza kolaylıklar versin. Özellikle hanım kardeşimiz hastanede yönetici olarak çalışıyor. Şu anda en çok alkışı hak edenler arasında sağlığımızı onlara borçluyuz. Rabbim inşallah bu ülkeyi bir an önce korona virüsünden kurtarır" şeklinde konuştu.
Çocukların anneannesi de torunlarının mutluluğu karşısında Başkan Yavaş’a teşekkür ederek, "Torunlarımı virüs belası çıkmadan getirmiştim. Kızım da, damadım da çalışıyor, Buralarda gezdireyim diye. Virüs çıkınca da gidemediler. Canları sıkıldı damadım aramış başkanımı oyuncak bir şeyler götür diye. Başkanım da geldiği için sağ olsun teşekkür ederim ona. Allah razı olsun. İnşallah virüs de geçer ben çocuklarımı götürürüm. Çok istiyorlar gitmek. İnşallah virüs biter Türkiye kurtulmuş olur. Başkanımdan da Allah razı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Finallere Balıkesir damga vurdu Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “TÜBİTAK’da Balıkesir rüzgarı esmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER (Özel) Finallere Balıkesir damga vurdu Balıkesir İl ...
(Görüntülü) BALIKESİR Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR Polis kamera karşısına geçti, ...
Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında ...
Edremit Polisi ‘Evde Kal’ klibi hazırladı Klip sosyal medyada büyük ilgi görürken, binlerce tıklama alarak polise teşekkür edildi
YEREL HABERLER Edremit Polisi ‘Evde Kal’ klibi hazırladı Klip sosyal ...
Başkan Ergin'in 'Ayvalık'a gelmeyin' çağrısına, Bakan Kurum'dan destek
YEREL HABERLER Başkan Ergin'in 'Ayvalık'a gelmeyin' çağrısına, Bakan ...
Pazara 65 yasaklılar ve çocuklar alınmadı
YEREL HABERLER Pazara 65 yasaklılar ve çocuklar alınmadı
Sındırgılı umreciler döndü
YEREL HABERLER Sındırgılı umreciler döndü
Koronavirüsü pazar yerini değiştirdi
YEREL HABERLER Koronavirüsü pazar yerini değiştirdi
İvrindi'de caddeler köpüklü ve fırça ile yıkandı
YEREL HABERLER İvrindi'de caddeler köpüklü ve fırça ile yıkandı
Umre sonrası karantina süresi dolan 300 kişi, Balıkesir'e döndü
YEREL HABERLER Umre sonrası karantina süresi dolan 300 ...
Karantinadaki umreciler döndü
YEREL HABERLER Karantinadaki umreciler döndü
Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi Cuma Pazarı 2. Sakarya Mahallesinde kurulacak
YEREL HABERLER Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi Cuma Pazarı 2. ...
“Yazlıkçılar Ayvalık’a gelmesin” çağrısında bulunan Başkan Ergin’e Bakan Kurum’dan tam destek
YEREL HABERLER “Yazlıkçılar Ayvalık’a gelmesin” çağrısında bulunan ...
Burhaniye’de yazlık ekilişler başladı gübre satışları arttı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yazlık ekilişler başladı gübre satışları ...
Edremit'te sağlık çalışanlarına yıldızlı oteller ücretsiz tahsis edildi
YEREL HABERLER Edremit'te sağlık çalışanlarına yıldızlı oteller ...
Ayvalık’ta Başkan Ergin’den Aşevi denetimi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Başkan Ergin’den Aşevi denetimi
Edremit’e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Edremit’e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri ...
Gömeç Belediyesi 65 yaş üstü için seferber oldu
YEREL HABERLER Gömeç Belediyesi 65 yaş üstü için seferber oldu
Alternatif yollar trafik yoğunluğunu azaltacak
YEREL HABERLER Alternatif yollar trafik yoğunluğunu azaltacak
65 yas üstü çiftçiler ekim yapabilecek
YEREL HABERLER 65 yas üstü çiftçiler ekim yapabilecek
Havran’da cinayet
YEREL HABERLER Havran’da cinayet
Edremit'te koronavirüsle mücadelede görev alan 190 personele 1000 lira
YEREL HABERLER Edremit'te koronavirüsle mücadelede görev alan 190 ...
Başkan Ersoy, 2 maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Ersoy, 2 maaşını bağışladı
Başkan Hasan Arslan’dan Koronavirüsle mücadele eden personele bin lira ödül
YEREL HABERLER Başkan Hasan Arslan’dan Koronavirüsle mücadele eden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X