Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde yapılan uygulamalarda Edremit ilçesi Altınoluk mahallesinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kaba üst araması yapılan B.K.’nın üzerinde; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 14 adet tabanca fişeği, Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli R.Ç. ve V.K.’nın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 60 adet tabanca mermisi ve 65 adet fişek, Manyas ilçesi Yeniköy mahallesinde ikamet eden E.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, Bigadiç ilçesi Babaköy mahallesinde ikamet eden T.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla B.K., R.Ç., V.K., E.A. ve T.Ö. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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