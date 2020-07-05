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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık avlamak için girdiği derede boğuldu

İHA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için giren şahıs, girdiği derede boğuldu.

Balık avlamak için girdiği derede boğuldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için giren şahıs, girdiği derede boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'in Güğü mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki Recep Yıldız, balık avlamak için Kepsut'un Hotoşlar mahallesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için girdiği çayda boğularak hayatını kaybetti. Cesedi dalgıçlar tarafından dereden çıkarıldı. Derede boğularak, vefat eden Recep Yıldız'ın Pazartesi günü Dursunbey'in Güğü köyünde defin edileceği öğrenildi.

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