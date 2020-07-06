Psikoloğa yapılan sözlü saldırıya tepki gösterdiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Devlet Hastanesinde görevli Klinik Psikolog Dilruba Erden Şekerciler'in hasta yakınlarınca sözlü saldırıya uğramasına Anadolu Psikologlar Derneği’nden tepki geldi.

Dernek Başkanı İlhan Bozkurt tarafından yapılan açıklamada; "Pandemi sürecinde Ayvanlık Devlet Hastanesin'de görev yapan meslektaşımızın hasta ve çalışan güvenliği için aldığı tedbirlere karşı hasta yakınları tarafından gösterilen ve tasvip edilemeyecek davranışlara gerekli cezanın verileceğini umut ediyoruz. Psikologların hastanelerde yaptığı işlemler ve özlük hakları konusunda da çözüm bekleyen önemli meseleler var. Meslektaşlarımız bu konularda bakanlığa yaptıkları birçok başvuruya rağmen bir çözüm bulunmadığını da ifade etmektedirler. En çok şikayet edilen konular; çalışma şartları, oda sıkıntısı, yönetmeliğe uygun bir randevu sisteminin oluşturulmamış olması, döner sermaye adaletsizliği ve klinik psikoloji üst öğreniminin verdiği yetkilerin kullanılamıyor olmasıdır. Klinik psikolog meslektaşlarımız birçok zorlukla aldıkları üst öğrenimin döner sermayeye yansıtılmamasından şikâyetçidir" dedi.

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