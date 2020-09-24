Ayvalık’ta Vali Şıldak’tan Covit19 denetimi Vali Şıldak, “Ayvalık’taki yangında 13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek bizim görevimiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Vali Şıldak’tan Covit19 denetimi Vali Şıldak, “Ayvalık’taki yangında 13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek bizim görevimiz”

İHA

Ayvalık’ta Vali Şıldak’tan Covit19 denetimi Vali Şıldak, “Ayvalık’taki yangında 13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek bizim görevimiz”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi temaslarda bulunup, İl Güvenlik Değerlendirme ve Kaymakamlar toplantılarına katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, beraberindekilerle ilçe merkezinde Covit19 denetimleri de yapmayı ihmal etmedi.
Beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu’nun da bulunduğu Vali Şıldak’ı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Güneş Eliş karşıladı.
Büroları ziyaret ederek personel ile tanışan Vali Şıldak, programı kapsamında Kaymakam Görgülüarslan’dan ilçe ile ilgili bilgi almasının ardından, tüm ülkede olduğu gibi Ayvalık’ta da gerçekleştirilen Covid19 tedbirleriyle ilgili denetim çalışmalarına katıldı.
İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda esnaflar, toplu taşıma araçları ve sokaktaki vatandaşlar Koronavirüs pandemisini atlatabilmek için alınan önlemlere kesinlikle uyulması gerektiğinin mesajlarını veren Vali Şıldak, denetimler sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin canlı tutulmasının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu vurgulayan Hasan Şıldak, “Bu denetimlerle kuralları hatırlatmak, salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Denetimlerde artık bilinçlendirmekten öte yaptırımlar da uyguluyoruz. Kurallara uymayanlara, toplum sağlığını tehlikeye atanlara para cezası uyguluyoruz. Alanda görev yapan kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, kolluk birimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlimiz genelinde ayrıca maalesef izolasyon kurallarına uymayıp dışarıya çıkan pozitif veya temaslı 48 vatandaşımız il merkezimizdeki yurtta izolasyona tabii tutuluyor.” dedi.
Vali Şıldak yaptığı açıklamada bugünden itibaren kamu, kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşın ibraz etmesi gereken HES kodu uygulamasının da hayata geçirildiğini de hatırlattı.
“Yangında 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek bizim görevimiz”
Geçtiğimiz hafta sonu AyvalıkKüçükköyBadavut Mevkiinde meydana gelen orman yangınına ait gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Vali Şıldak; “Hepimizi derinden üzen ve 53 hektar alanı kaybetmemize sebep olan yangın sonrasında çalışmalar devam ediyor. 13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek bizim görevimiz. Devletimiz de bu konuda çok hassas. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, çıkan haberler spekülasyondan ibaret. Tabi ki yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak. Teknik ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz bu alanın tespitlerini yapıyor. Teknik çalışmalar neticesinde uygun görülen zamanda temizlik, kök sökümü, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Bu alanda orman varlığının tekrar kazandırılmasında doğal yöntem mi yoksa dikim şeklinde bir uygulama olacağına Orman ve Milli Parklar ile bu iki kurum birlikte karar verecek. Bu da tamamen teknik gereklere göre belirlenecek. Valilik olarak süreci yakından izliyoruz. Yanan alan en uygun şartlarda yine orman alanı olarak ağaca kavuşturularak korunacaktır.” ifadelerini kullandı.
“Uedaş’ı uyarıyoruz”
Bir soru üzerine; Ayvalık’taki yangına neden olan UEDAŞ’a ait enerji nakil hatlarının en azından ormanlık bölgelerde yerin altından geçirilmesi için girişimlerde bulunacağını da kaydeden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bu yangın konusunun bir tarafı adli açıdan bir soruşturma konusudur. Biz de idari olarak elektrik kurumuna hizmet sağlayan ve kusurlu olan UEDAŞ’ı uyarıyoruz. Bunun haricide daha kapsamlı çalışmalar için elektrik idaresinin özellikle ormanlık alanlarda ki bende öyle düşünüyorum. Farklı yöntemler uygulayıp, farklı tedbirler alması gerekiyor. Bu yangında bunu gösteriyor. Hata affetmeyen, anlık bir kıvılcımın rüzgârın da etkisiyle nelere sebep olduğunu nasıl hızla yayıldığını gördük. Bu konuda da girişimlerimiz olacak” diye konuştu.
Vali Hasan Şıldak ve beraberindekilerle gerçekleştirdiği Covit19 denetiminin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret edip yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak, personele başarılar diledi.
Vali Şıldak İlçe kurum yöneticileri ile de bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdikten sonra Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına geçerek buradaki çalışmaları ve sahil güvenlik deniz unsurlarını yerinde inceleyip, Ayvalık’tan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepsut'ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kepsut'ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu Narkotik köpeği ile operasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda suikast silahı ...
Burhaniye’de mazgal ve kanallar temizleniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de mazgal ve kanallar temizleniyor
Akademisyen boksör Balıkesir Üniversitesi'nin gurunu oldu
YEREL HABERLER Akademisyen boksör Balıkesir Üniversitesi'nin gurunu ...
Başkan Orkan belediyeye pedal çevirerek geldi Başkan Orkan’dan Avrupa Spor Haftası’nda anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Başkan Orkan belediyeye pedal çevirerek geldi Başkan ...
Avrupa Spor Haftası törenle başladı Sporcularla protokol birlikte spor yaptı
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası törenle başladı Sporcularla ...
Jandarma kuralla uymayan 148 araç sürücüsüne 66 bin 699 TL. ceza uyguladı
YEREL HABERLER Jandarma kuralla uymayan 148 araç sürücüsüne 66 bin ...
Kazdağları’nda satranç hamlesi Usta sporcuların Ayazma Milli Parkı’ndaki satranç buluşması çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Kazdağları’nda satranç hamlesi Usta sporcuların ...
Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil takla attı: ...
Ayvalık’ta kamyonet devrildi; 3 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kamyonet devrildi; 3 yaralı
Balıkesir'de kamyonet ana yolda yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kamyonet ana yolda yandı
“Şefkatli eller” küle dönen ormanlık alanlara uzanacak
YEREL HABERLER “Şefkatli eller” küle dönen ormanlık alanlara ...
Kazdağları’nda kuraklık alarmı Aşırı artizyen kullanımı ve küresel ısınma Kazdağları’nı olumsuz etkiliyor Bin pınarlı İda olarak bilinen Kazdağları’nın su kaynakları tek tek kuruyor
YEREL HABERLER Kazdağları’nda kuraklık alarmı Aşırı artizyen ...
Sındırgı’da ev yandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sındırgı’da ev yandı: 1 ölü
Balıkesir'de 15 bin 312 öğrenci yüz yüze eğitim görüyor Müdür Yıldız, Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 bin 312 öğrenci yüz yüze eğitim ...
Burhaniye’de organik denetimi
YEREL HABERLER Burhaniye’de organik denetimi
Bakan Pakdemirli'nin kutladığı çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin kutladığı çocuklar ...
Sındırgı sağlık için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Sındırgı sağlık için pedal çevirdi
(Özel) Betonda domates Betonun içinde kendiliğinden yetişen fide domates vermeye başladı Betonun içinde topraksız, susuz, ilaçsız domates yetişiyor Betonda yetişen domates fidesi şaşırtıyor
YEREL HABERLER (Özel) Betonda domates Betonun içinde kendiliğinden ...
Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma ...
Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Balıkesir'de polis aranan 3 kişi ve 4 silah yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 3 kişi ve 4 silah yakalandı
Susurluk'ta kablo hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Susurluk'ta kablo hırsızlık şüphelileri yakalandı
Balıkesir'de 'Avrupa Spor' etkinlikleri başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Avrupa Spor' etkinlikleri başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X